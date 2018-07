Na operação da Maré já foram presos 118 desde o início Treze pessoas foram presas nesta manhã, durante a ocupação no Complexo de Favelas da Maré - entre elas Daiane Rodrigues, apontada como namorada do traficante Marcelo Santos das Dores, o Menor P, detido em apartamento em Jacarepaguá, na zona oeste, na quarta-feira (26), pela Polícia Federal. Com os casos de hoje, sobe para 118 o número de presos, desde 21 de março, quando teve o início a Operação Cerco, que preparou a ocupação.