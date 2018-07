Ná Ozzetti evoca Carmem Miranda

A cantora Ná Ozzetti retratou o início dos anos 40 do século passado, quando Carmem Miranda brilhava no Estados Unidos, interpretando a canção Dizem que voltei americanizada, acompanhada do músico Arthur Nestrovski.

Antes dela, o poeta e cantor Arnaldo Antunes declamou o poema Poética, de Manuel Bandeira, numa homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922 - um evento-chave da arte brasileira, do qual o Estado acompanhou em suas páginas na época.