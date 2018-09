Na plateia, torcidas se assustam com o clima de guerra no palco

O clima do primeiro debate televisivo do segundo turno começou quente, com a candidata petista Dilma Rousseff introduzindo o tema do aborto. A plateia do lado petista vibrava com cada declaração da candidata. Do lado tucano, surpresa. "Nunca vi tamanho suicídio político", comentava o governador Alberto Goldman (PSDB).

O presidente do PSDB, Sergio Guerra, disse: "Ela está passando sinceridade. Só que errada". No palco, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, defendia a postura de Dilma: "É uma campanha medieval e de direita. Vamos acabar com essa hipocrisia".

O clima de ataques dos dois lados foi até o final do programa, para surpresa de quem apostava em uma postura estilo "paz e amor" dos dois lados, com poucos ataques para evitar perder votos.