Na ponte Rio-Niterói, Greenpeace manda recado ao G-20

A ONG Greenpeace parou por 15 minutos o trânsito na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio, para enviar um recado aos líderes do G-20, que se reunirão na quinta-feira, 2, em Londres. Uma faixa foi estendida no vão central em uma operação com 40 militantes, sendo 10 deles alpinistas. Com a altura de um prédio com dez andares e o comprimento do campo do Maracanã, a faixa contém a frase em inglês "líderes do mundo: pessoas e o clima em primeiro lugar". "Este recado tinha que ser dado aqui no Rio onde nasceu a convenção climática há 17 anos, durante a Eco-92", declarou o diretor da Campanha Amazônia do Greenpeace, Paulo Adário. Ele defendeu que os líderes discutam além da crise econômica, a crise climática durante o encontro do G-20. Adário criticou o governo brasileiro que, segundo ele, está na contramão das grandes potências, como o governo norte-americano, que exigiu contrapartidas das montadoras ao socorro financeiro oferecido. "Enquanto nos EUA, Obama exige que a indústria automobilística construa modelos menos poluentes em troca da ajuda em dinheiro, Lula entrega R$ 4,5 bilhões às montadoras sem exigir a mudança do combustível diesel, que é altamente poluente. Além disso, o BNDES abre linha de financiamento para os abatedouros, que são um dos grandes responsáveis pelo desmatamento na Amazônia", acusou o ativista. A manifestação defende ainda que os países ricos abram uma linha de crédito de US$ 30 bilhões para que os países em desenvolvimento possam "zerar o desmatamento", com geração de emprego e renda em regiões como a Amazônia. "Todos os cálculos apontam que cerca de US$ 8 bilhões de dólares seriam suficientes para isto nesta região brasileira", concluiu Adário.