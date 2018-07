Na rede, aluno aponta docente de física Um professor de física do Colégio Christus, em Fortaleza, que dá aulas para estudantes do 3.º ano do ensino médio e do extensivo, teria sido o responsável por entregar aos alunos uma apostila com questões idênticas às do Enem. Mensagens postadas por um aluno do colégio no Twitter na noite do sábado já falavam que a apostila entregue pelo professor havia antecipado 8 das 90 questões do primeiro dia de provas do exame.