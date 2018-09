Na região só se permite atividades sustentáveis O município de São Paulo é o único dos sete que compõem a Bacia do Guarapiranga a ter um protocolo agroambiental já em andamento. Os outros municípios, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Juquitiba, Itapecerica da Serra, Cotia e São Lourenço da Serra ainda discutem o assunto, diz a gestora do Projeto Guarapiranga Sustentável, da Secretaria estadual do Meio Ambiente, Araci Kamiyama. "Em Embu-Guaçu os debates já estão adiantados", diz ela, que explica que, não só na capital, como em todos os municípios contíguos a mananciais, qualquer tipo de agricultura tem de ser ambientalmente sustentável. "A polícia ambiental, a Cetesb e outros órgãos já fazem a fiscalização e aplicam multas." A ideia é que no futuro a região pratique a agricultura orgânica. "Mas o que se exige hoje são práticas conservacionistas, não necessariamente a agricultura orgânica." Portanto, se algum agricultor não assinou o Protocolo mas mantém práticas ambientalmente legais estará livre de sanções.