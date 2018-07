Na reta final, Romney busca transformar empolgação em votos

Apesar de Obama ter sido considerado pelas pesquisas o vencedor do debate de segunda-feira sobre política externa, Romney foi reconhecido por ter um desempenho bom o suficiente para passar no teste de "comandante-em-chefe".

O republicano subiu nas pesquisas desde que venceu Obama no primeiro debate, em 3 de outubro, e estava apenas 1 ponto percentual atrás em uma pesquisa Reuters/Ipsos nesta terça-feira, que mostrou Obama na frente com 47 a 46 por cento. Uma pesquisa Washington Post/ABC deu a liderança a Romney, com vantagem de 49 a 48 por cento.

"Estes debates deram uma super recarregada em nossa campanha, não há dúvidas sobre isso", disse Romney em um comício, na terça-feira, no Estado de Nevada.

Nós estamos vendo mais e mais entusiasmo, mais e mais apoio. Nós vamos garantir que essas campanhas e as mensagens destes debates, ou melhor, estas mensagens, continuem espalhando-se por todo o país", disse o candidato ao público, estimado por sua campanha em 6.000 pessoas, em Henderson, Nevada.

No que foi o maior comício de sua campanha até agora, uma multidão de até 10.000 pessoas se reuniram --e milhares mais ficaram do lado de fora-- para ouvir Romney e o músico Kid Rock no Anfiteatro Red Rocks, em Colorado, outro Estado que pode ser fundamental para as esperanças dos republicanos.

"Estamos na reta final agora, e eu acho que o povo do Colorado vai nos levar até lá", disse Romney, que estava acompanhado por seu candidato à vice, Paul Ryan.

Romney deve passar a maior parte dos últimos dias antes da votação, em 6 de novembro, no crucial Estado de Ohio. Nenhum republicano já chegou à Casa Branca sem a vitória nesse Estado no colégio eleitoral.

Agora que os debates acabaram, Romney voltou toda a sua atenção para o contato com os eleitores e não tem mais eventos para arrecadação de fundos programados, embora sua esposa Ann e Ryan ainda tenham eventos desse tipo na agenda.