Na telinha Fabricantes: Os fornecedores de celulares apostam cada vez mais no software para diferenciar seus aparelhos. Vários deles criaram lojas de aplicativos, em que programadores que não têm ligação com a empresa podem oferecer suas criações a um público amplo. Existem programas para todos os gostos. Alguns indicam a programação dos cinemas próximos ao usuário. Outros servem para identificar a música que está tocando no rádio. Não existe compatibilidade entre os celulares de fabricantes diferentes