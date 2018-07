Na TV, Ciro confirma disputa à Presidência

EM CENA - Estilo decidido, elogios a Lula e recado para Dilma

No programa gratuito do Partido Socialista Brasileiro (PSB), apresentado ontem à noite em rede nacional de TV, o deputado federal Ciro Gomes (CE), fez questão de explicitar duas mensagens políticas. A primeira foi a confirmação de que está presente, com os dois pés, na corrida sucessória para a Presidência da República. A segunda foi um recado para a pré-candidata petista, Dilma Rousseff. Disse que ninguém é melhor que ele para dar continuidade ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nada foi explícito, porque a legislação eleitoral ainda não permite fazer campanha. Mas os sinais estavam lá, bem claros. Escolhido para fazer a apresentação do programa, no lugar do presidente do partido, Eduardo Campos (PE), Ciro entrou em cena, com seu estilo decidido, elogiando o governo.

"Sob a liderança extraordinária do presidente Lula, o Brasil conquistou grandes avanços", afirmou. "Pela primeira vez o governo federal dedicou a atenção e os recursos necessários para atender o nosso povo que mais precisa. E assim nasceram, por exemplo, a política de aumento real do salário mínimo, a ampliação do crédito popular e o Bolsa-Família."

Na opinião de Ciro, as mudanças foram possíveis graças, sobretudo, à vontade do presidente Lula, que muitas vezes teria sido abandonado por amigos e aliados. Mas nunca por ele, ex-ministro da Integração Nacional do governo: "Eu e o meu partido sempre estivemos firmes ao lado desse projeto liderado por Lula, principalmente nos momentos mais difíceis."

Feito esse alinhamento com Lula, que, segundo pesquisas de opinião pública, tem um índice pessoal de aprovação em torno de 80%, Ciro enfatizou que o desafio do País agora é "consolidar as conquistas" e encarar as tarefas que ainda precisam ser cumpridas. Dito isso, apresentou o PSB, representado por ele, como "a opção do futuro", com boas ideias para "preservar o legado de Lula".

Além de tentar arrebatar a bandeira de Dilma, apresentada como sucessora oficial de Lula, o ex-ministro também criticou o tom de plebiscito que o PT tenta imprimir à disputa presidencial. "Esse clima de Corinthians e Palmeiras, de Fla-Flu partidário, que leva o cidadão e eleitor a votar no partido A com medo do partido B e não pelas suas propostas, e vice versa, é ruim para o Brasil e muito arriscado para o projeto que estamos construindo", disse.

No papel de mestre de cerimônias, Ciro apresentou as experiências de governo conduzidas pelo PSB em Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Falou de São Paulo apenas de maneira indireta, lembrando que, uma vez que a Região Nordeste cresce num ritmo superior à média nacional, diminui o número de pessoas que saem de lá em busca de emprego no Sul e Sudeste.

No fim, disse que, entre olhar para o passado e elogiar o presente, prefere encarar o futuro. Em outras palavras: se vê como terceira via.

FRASES

Ciro Gomes

Deputado (PSB-CE)

"Sob a liderança extraordinária do presidente Lula, o Brasil conquistou grandes avanços"

"Pela primeira vez o governo federal dedicou a atenção e os recursos necessários para atender o que nosso povo mais precisa"

"O desafio agora é olhar para a frente e preparar o nosso país para as enormes tarefas que ainda temos de cumprir"