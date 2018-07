Na TV, Marina recorre a programas populares para aumentar exposição

Marina, que chegou há pouco na internet com perfis nas principais redes sociais como Facebook e Twitter, continua seguindo a cartilha do PV, que pretende compensar a previsão de parcos minutos no horário eleitoral gratuito com participações especiais em programas de entrevistas e entretenimento ? garantindo assim exposição espontânea.

No Programa do Ratinho, reconhecidamente direcionado à população de baixa renda, a pré-candidata foi entrevistada durante oito minutos. Falou sobre sua história de superação no Acre e sobre seu mentor, o sindicalista, ativista ambiental e líder dos seringueiros Chico Mendes, assassinado em 1988.

Nos momentos seguintes, foi questionada sobre sua saída do PT e sobre sua provável adversária nas urnas, a ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff. Como sempre o faz, Marina negou atritos com Dilma e resumiu a relação como "de amizade e respeito".

Logo após a gravação, via Twitter, Marina elogiou a iniciativa de Ratinho de levá-la para expor suas ideias. Em contrapartida, também via Twitter, o programa foi criticado por uma internauta. A pré-candidata se defendeu. "O que posso falar para você é da credibilidade das ideias que eu defendo e acho que isso deve ir para todos os públicos." A entrevista deve ir ao ar hoje, às 18 horas.

Já o programa Show da Gente, apresentado por Netinho de Paula, deve ser gravado hoje à tarde e tem como foco contar histórias de vida. Marina terá, mais uma vez, a oportunidade de relatar como saiu de um seringal em sua terra natal para estudar e se tornar senadora.

Em paralelo aos programas populares, a pré-candidata manteve em sua agenda a participação em programas de entrevista em formatos mais tradicionais. Ontem, além do Programa do Ratinho, ela gravou durante uma hora para o programa É Notícia, da RedeTV!, que irá ao ar neste domingo à meia-noite.