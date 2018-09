Na TV, programas de Dilma e Serra intensificam comparações

"O Brasil que Dilma quer seguir construindo é bem diferente daquele que Serra imagina ser o melhor. É só ver o trabalho que ele realizou como ministro de Planejamento de FHC e como governador de São Paulo", dizem dois apresentadores do programa. "Compare e tire suas próprias conclusões", sugerem aos telespectadores. Segundo o programa petista, na época em que Serra foi ministro de FHC o Brasil não tinha nenhum "grande programa" habitacional, assim como na época em que Serra governou São Paulo.

"O resultado é que o Estado mais rico governado há 16 anos pelos tucanos tem o maior déficit habitacional", acusa o programa de Dilma, que, a seguir, volta a prometer construir 2 milhões de moradias em quatro anos. A comparação entre Dilma e Serra volta a ser feita em relação á transferência de renda, dizendo que, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual Dilma fez parte, 28 milhões de pessoas saíram da miséria. Dilma emenda que, agora, outros 21 milhões de brasileiros que ainda vivem na pobreza absoluta terão a mesma sorte de melhorar de vida com o crescimento do país.

Ao final, o programa do PT volta a afirmar que Serra foi responsável pelo programa de privatizações do governo de Fernando Henrique Cardoso. "Como ministro de Planejamento, Serra comandou o processo de privatização de algumas das principais empresas brasileiras, como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional", afirma.

"A Petrobras ia pelo mesmo caminho", relata o apresentador do programa. E emenda que, em São Paulo, Serra e os tucanos fizeram o mesmo ao privatizar 31 empresas, sem citar quais.

Já o programa de Serra intensificou as acusações de que Dilma "mente e enrola" os brasileiros depois de se meter em escândalos. "Essa pode ser a eleição dos valores mais profundos e mais importantes dos brasileiros. Uma eleição onde prevaleça o dever de falar a verdade. O povo está exigindo cada vez mais que os candidatos sejam transparentes, verdadeiro e que assumam suas posições sem enrolar e sem mudar ao sabor dos ventos", disse Serra ao se dirigir ao eleitor.

Para ele, essa pode ser a eleição da honestidade da valorização de quem nunca esteve metido em escândalos. O programa do tucano destaca ainda a sua biografia e suas realizações durante os cargos que ocupou na vida pública, e pede que o eleitor compare isso com o da sua adversária. "Diferente da Dilma que nunca disputou uma eleição e só chegou até aqui pela mão de seu padrinho político", diz o narrador do programa tucano.

Ao final, o programa de Serra mostra as bonequinhas russas, as matrioskas, com as quais ilustra que o tucano foi deputado, senador, ministro, prefeito e governador, colocando uma dentro da outra, insinuando que ele tem conteúdo. E que, ao contrário de sua adversária, Dilma não foi nada e não tem nada a mostrar. Desta vez, ao virar a boneca que representa a petista em direção do telespectador, mostra dentro dela a fotografia do ex-ministro José Dirceu afirmando que a única coisa que tem lá dentro é Dirceu.

"Olha só que está escondidinho aqui dentro", diz o apresentador. O ex-ministro foi cassado em 2005, perdendo direitos políticos por oito anos, acusado de envolvimento no escândalo do mensalão.

(Por Vladimir Goitia)