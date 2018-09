Na TV, PSDB mostra Serra 'sujeito simples' e exalta experiência O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, foi a peça-chave do programa do partido exibido em cadeia de rádio e TV nesta quinta-feira, o qual focou na experiência política e administrativa do ex-governador de São Paulo e tentou dar ao tucano a imagem de um político ligado ao povo.