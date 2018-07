Na TV, PT apresenta Dilma e compara governo Lula com 'FHC-Serra' A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, foi a protagonista do programa do partido exibido em cadeia de rádio e televisão na noite desta quinta-feira, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva incumbiu-se da tarefa de comentar a trajetória da ex-ministra e a importância dela nos principais projetos do governo.