Na TV, Serra diz que vai continuar fazendo o que está bom

"A minha vida mostra que não sou de parar nada que esteja andando", afirmou Serra.

O tucano citou exemplos de seus mandatos na vida política em que deu continuidade a projetos já existentes, como o Saúde da Família, os genéricos, "ideia de outro deputado, de outro partido que não tinha saído do papel". Ele tenta recuperar terreno em relação à líder disparada das pesquisas, Dilma Rousseff, candidata escolhida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Serra, ele vai continuar o que está dando certo, corrigir o que está dando errado e acelerar o que está devagar.

"Olha, não tô aqui para ficar pegando no pé de ninguém, mas o que tá errado precisa ser corrigido, e o que tá devagar precisa ser acelerado", disse.

O programa trouxe exemplos de sua gestão como prefeito, em que implementou trabalhos existentes ou parados, herdados da ex-prefeita Marta Suplicy (PT).

As críticas à falta de experiência da petista foram reiteradas no programa. "Eu não cheguei na vida pública agora", afirmou o tucano, cuja campanha também explorou programas de saúde de seu mandato que deram certo e obras inacabadas do atual governo.

O programa da candidata Dilma, que abriu 24 pontos de vantagem sobre Serra, segundo pesquisa Ibope publicada neste sábado, mostrou ex-participantes do Bolsa Família que tiveram sucesso e conseguiram abrir mão do programa do governo do PT.

Segundo a campanha petista, 2 milhões de famílias já se desligaram do programa, porque conseguiram avançar.

A costureira, Marilene, contou que foi socorrida pelo Bolsa Família e um programa de microcrédito quando estava desempregada e que já pode prescindir do dinheiro dado pelo projeto.

"A comunidade chama Lula de pai. Eu espero que Dilma Rousseff seja mãe do povo", afirmou a costureira.

A candidata do PV, Marina Silva, em terceiro lugar nas pesquisas, falou sobre educação, usou seu exemplo para criticar o sistema e propôs mudanças. "O Brasil tem uma das piores notas em educação do mundo", afirmou a candidata. "Eu fui uma criança que não entrou na escola na hora certa. Só aprendi a ler com 16 anos", disse.