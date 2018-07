Na Unicamp, ranking define escolha de vagas

"O número 1 do ranking tem prioridade na escolha da vaga e assim por diante", explica o pró-reitor de Graduação, Marcelo Knobel. Dos alunos que não se formam agora, cerca de 40 foram reprovados no ano passado e continuam estudando - o Profis tem prazo de três anos para conclusão. Alguns estudantes prestaram o vestibular no fim de 2011: sete entraram em cursos convencionais da própria Unicamp. Outros fizeram o vestibular de outras universidades. No fim, abandonaram os estudos perto de 10 alunos.

Os selecionados recebem bolsa de R$ 400. No primeiro ano, ela foi paga pela Unicamp. Quem passou para o segundo ano, teve de fazer programas de iniciação científica, artística ou cultural, o que dá direito à bolsa do CNPq, do governo federal, também de R$ 400. O programa do governo estadual prevê a complementação da bolsa até o valor de 1 salário mínimo, R$ 622.

No futuro, a Unicamp pretende oferecer um cardápio variado para quem fizer o programa, como a possibilidade de cursar mais um ano no Centro Paula Souza e sair diplomado como tecnólogo. "Queremos diversificar a oferta de ensino superior no País, hoje muito engessado."

Embora não tenha sido concebido como uma cota, o Profis alcançou resultados semelhantes ao proposto pela Lei de Cotas federal. "A inclusão social é fantástica: 80% dos selecionados têm renda per capita familiar inferior a 1,5 salário mínimo; 90% deles são os primeiros das famílias a chegar ao ensino superior; e a proporção de pretos, pardos e indígenas foi de 35%, idêntica à de Campinas, segundo o IBGE."