Na UTI, Alencar se recupera bem mas lentamente O vice-presidente da República, José Alencar, permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês, onde sua recuperação é lenta mas boa, após cirurgia para retirada de tumores realizada no domingo. De acordo com boletim médico desta sexta-feira, "devido à alta complexidade da cirurgia, a recuperação do paciente é lenta, porém, considerada boa e seu estado clínico geral permanece estável". O vice-presidente, de 77 anos, está consciente e, desde quarta-feira, respira sem o auxílio de aparelhos. De acordo com o hospital, foi feita a retirada de uma porção do intestino delgado, uma parte do intestino grosso e de dois terços do ureter (canal que leva a urina do rim à bexiga) --comprometidos pelo tumor. O ureter foi substituído por uma parte do intestino delgado. A cirurgia levou 17 horas. O vice-presidente luta contra o câncer desde 1997 e já passou por muitas cirurgias, a anterior foi realizada em setembro do ano passado, quando retirou três tumores. (Reportagem de Carmen Munari)