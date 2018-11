Na véspera de natal, 18% dos voos decolam com atraso

O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, registrou 58 voos domésticos com atrasos, 31% dos 187 programados para o período. Dos voos internacionais, 29 sofreram o problema, ou 17,7% dos 164 com viagem prevista. Em Congonhas 26 voos não partiram no horário estabelecido, o que representa 13,4% dos 194 programados.

O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, teve 25 voos atrasados, 23,1% dos 108 previstos; dos internacionais 7 foram afetados, 22,6% dos 31 programados.

Em Brasília, 37 aeronaves que fariam viagem para o território nacional não saíram no horário previsto, 19,9% dos 186 programados; a única decolagem internacional também sofreu com o problema.

Já na capital baiana, Salvador, 28 aeronaves de voos no território brasileiro não partiram no horário, 21,5% dos 130 previstos; entre as que iriam para o exterior duas das cinco enfrentaram atraso.