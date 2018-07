Na Vila Olímpica, Lula posa para fotos e vê 'realidade' de atletas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quinta-feira os integrantes da delegação brasileira na Vila Olímpica de Pequim e foi alvo dos flashes de câmeras de atletas do mundo inteiro. Ao chegar, depois de ser recebido na Prefeitura da Vila Olímpica, o presidente foi abordado pelas nadadoras Julyana Kury (reserva da equipe do revezamento 4x100m livre) e Tatiane Sakemi (da equipe de revezamento 4x100m medley) para a primeira "foto olímpica". Veja também: Em Pequim, Lula diz 'sentir' apoio da China para Rio 2016 O desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos Os atletas e times brasileiros nos Jogos Em seguida, o presidente seguiu com sua comitiva em um carro elétrico da organização da Olimpíada para um tour pelas ruas da Vila Olímpica até chegar ao prédio que abriga a delegação brasileira. Lá, de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Lula posou para mais fotos, inclusive atendendo a pedidos de atletas angolanos, italianos e de outras nacionalidades. No restaurante da Vila Olímpica, cerca de 60 atletas brasileiros de diferentes modalidades - incluindo vôlei, vôlei de praia, saltos ornamentais, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo e lutas - almoçaram com o presidente. "Esses atletas são pessoas que passam o ano representando o Brasil ao redor do mundo e merecem nossa admiração", afirmou Lula. Durante o almoço, o presidente recebeu mais um pedido de foto: desta vez, de Juliana Veloso, que vai disputar a prova da plataforma de 10 metros na competição de saltos ornamentais da Olimpíada. "Acho excelente ter a presença do presidente entre nós", afirmou Juliana. "Ele poder conhecer a Vila Olímpica e um pouco da nossa realidade é ótimo, já que estamos querendo receber uma edição dos Jogos Olímpicos." SEGURANÇA Em meio à agitação dos atletas com a presença de Lula, um dos mais empolgados era o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, que descreveu a visita como "histórica". "Nunca um presidente brasileiro havia visitado uma Vila Olímpica", afirmou Nuzman. Um forte esquema de segurança foi montado na Vila Olímpica para receber, além de Lula, outros 26 chefes de Estado que passaram pelo local nesta quinta-feira. Mais cedo, o presidente se reuniu com autoridades da China para pedir o apoio do país à candidatura do Rio de Janeiro para ser sede da Olimpíada de 2016. Na sexta-feira, Lula será um dos mais de 20 chefes de Estado que assistirão à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.