Na volta à competição, Alex Silva tenta repetir a história de 2008

O zagueiro havia sofrido, em 2007, o mesmo problema de joelho que o deixou afastado dos campos agora por alguns meses. Passou por cirurgia, ficou no banco de reservas em uma partida da Libertadores e só voltou aos gramados no ano seguinte. Quando retornou marcou gol decisivo (1 a 0) contra o homônimo colombiano do adversário de hoje à noite, o Atlético Nacional. Simplesmente deu a liderança do Grupo 7 da competição ao São Paulo. O que, claro, Alex adoraria repetir hoje.

"Agora é uma situação realmente muito parecida com aquela e espero que possa repetir o que ocorreu daquela vez", salienta o zagueiro.

A fase de Alex Silva é de readaptação tanto ao futebol brasileiro quanto ao próprio futebol, que deixou de praticar por seis meses para curar lesão de ligamentos. O saldo, por enquanto, é positivo. Em três jogos, o zagueiro atuou por todo o tempo e o São Paulo sofreu apenas um gol (na vitória de 5 a 1 contra o Monte Azul, pelo Paulista).

Alex Silva, porém, ainda está longe daquele jogador tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008. "Todos sabem como joguei quando estava no São Paulo. Mas o retorno é complicado. Até porque agora já passei por duas cirurgias de joelho", conta o zagueiro. "Mas até fiquei surpreso de fazer três partidas inteiras. No primeiro jogo, tive receio. Agora isso já está passando."

A torcida são-paulina pode ficar tranquila. Alex Silva considera-se pronto. E nem imagina que possa aliviar na marcação, principalmente em um jogo tão importante quanto um duelo de Libertadores. "Na hora que sobrar uma bola para dividir não tenho dúvidas de que vou entrar com tudo", entusiasma-se o jogador. "Até porque sou zagueiro e não há como tirar o pé de dividida."