Na volta do feriado, estradas de SP têm tráfego normal O paulistano que volta do feriado na manhã deste domingo não encontra problemas para chegar à capital. As rodovias Bandeirantes e Anhanguera, Presidente Dutra e o sistema Anchieta Imigrantes apresentam tráfego normal, até o momento. Na Raposo Tavares, há obras na pista no quilômetro 146 no sentido São Paulo, o que deixa o tráfego lento no local.