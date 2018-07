Na zona leste, pedestre é morto por bala perdida

Por volta das 13h40, Marilene de Brito e José Carlos Cesari tinham acabado de sacar R$ 2.500 do Bradesco da Rua Olavo Egídio de Souza Aranha e foram abordados por dois homens armados, em uma moto.

Segundo a Polícia Militar, após entregar o dinheiro, Cesari teria gritado, pedindo ajuda. Um PM à paisana que estava na rua resolveu ajudar. Os dois - vítima e PM - saíram em alta velocidade no Astra do policial em busca dos assaltantes.

Num determinado trecho da Rua Pedra Lavrada, Cesari teria identificado os ladrões. O PM, do 39º Batalhão (Itaquera), ordenou que a dupla parasse, mas os dois teriam dado três tiros contra o veículo. Azure, que caminhava na calçada, foi baleado no ombro e morreu no local. Para a PM, pela posição dos envolvidos no tiroteio e da vítima, tudo indica que o tiro fatal não partiu do policial de folga.