Na zona sul, continua a busca por desaparecido Na tarde de anteontem, Ítalo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, saiu de casa para passear no Shopping Plaza Sul, a menos de 1 km de onde mora. Quando voltava para casa, na Avenida Professor Abraão de Morais, zona sul, ele e dois sobrinhos pararam para ajudar um homem e uma mulher ilhados pela chuva, num carro. Com a missão cumprida, Ítalo tropeçou e caiu no Córrego Ipiranga. Ele não havia sido encontrado até a noite de ontem.