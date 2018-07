Nacionalidade é obstáculo para atiradoras do Kosovo irem à Jogos

Apesar de conseguirem resultados bons o suficiente para participar dos Jogos Olímpicos, as atletas de tiro Lumturie e Urata Rama não irão a Londres. Isso porque elas são do Kosovo, país ainda não reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional.

O bom desempenho no esporte serve pouco de consolo para a dupla

"Sempre me pergunto por que não sou tratada como outros esportistas já que consigo os mesmos resultados", afirma Urata Rama, de 25 anos, especialista no rifle.

Sua prima, Lumterie, especialista na pistola, diz que "nosso país não deveria ser tratado como uma zona de guerra, como muitos podem imaginar" por causa dos conflitos de 1999".

"Levamos também vidas normais, fazemos as mesmas coisas que outras pessoas."

"Há bons esportistas aqui que realmente adorariam nos representar no exterior."

Precedente

O Kosovo buscou por anos sua independência da Sérvia, a declarando em 2009. Mas, a ONU ainda não o reconhece como país.

Por isso, o COI e outras entidades internacionais se recusam a admitir seus competidores.

A única kosovar que competirá nos Jogos de 2012 é a judoca Majlinda Kelmendi, de 21 anos. Desde abril deste ano, a Federação Internacional de Judô tornou-se a quinta organização esportiva global a reconhecer o Kosovo.

"Eles me vêem como uma heroína e eu realmente não quero decepcioná-los. Espero ser bem sucedida, estou orgulhosa", diz ela.

Nesta quinta-feira, o COI deve decidir se permite que a bandeira do Kosovo seja hasteada durante a Olimpíada de Londres. Em caso negativo, Kelmendi pode competir como "atleta independente" ou pela Albânia, como já fez no passado, por possuir passaporte do país.

"Para mim, dá no mesmo. Porque todos vão se perguntar 'quem é ela?' E as pessoas vão saber que eu sou do Kosovo."

O status de Atleta Olímpico Independente (AOI) já foi usado antes. Em 2000, por quatro atletas do Timor Leste e por iugoslavos em 1992 (o país havia sido suspenso por causa dos conflitos na Croácia e na Bósnia).

Em Londres, atletas do recém criado Sudão do Sul devem competir como AOI, assim como das Antilhas Holandesas, país dissolvido no ano passado para a criação dos territórios de Curaçao e São Martinho, que não integram o COI.

* Com informações de Ellie Crisell e Paul I Harris da BBC News