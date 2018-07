Nações ricas devem assumir responsabilidades, diz China

"Os países desenvolvidos começaram seu desenvolvimento muito antes, consumiram mais recursos naturais e provocaram mais danos ao meio ambiente. Agora, eles devem assumir sua responsabilidade histórica", declarou o Zhao Bentang, vice-diretor-geral do Departamento de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores da China.

Ele refutou o argumento de que a China de hoje é muito diferente da de 20 anos atrás, quando o princípio foi consagrado na Eco-92. Apesar da expansão econômica, Zhao diz que a China ainda é um país em desenvolvimento, com 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, com menos de US$ 1 ao dia, e 100 milhões em pobreza relativa.

Zhao também afirmou que os índices de poluição e de consumo per capita são muito inferiores aos de países ricos. Com 1,3 bilhão de pessoas, o país tem emissões per capita que equivalem a cerca de um quarto das registradas nos Estados Unidos.

Para ele, a principal "discrepância" nas negociações do documento final gira em torno do preceito de responsabilidades comuns, mas diferenciadas. "A China insiste em que não se deve modificar esse princípio."

A delegação chinesa será chefiada pelo primeiro-ministro Wen Jiabao, que fará sua primeira viagem ao Brasil. O embaixador brasileiro na China, Clodoaldo Hugueney, disse que o dirigente chinês conversou há duas semanas com a presidente Dilma Rousseff e houve grande "coincidência" de posições.