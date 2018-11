Nações ricas e emergentes não fixam metas climáticas Os líderes dos principais países ricos e emergentes do mundo concordaram nesta quarta-feira em trabalhar juntos para reduzir as emissões de gases poluentes no longo prazo. Os governantes, no entanto, não fixaram metas climáticas concretas.O acordo foi anunciado no encerramento de um encontro realizadodurante a cúpula do Grupo dos Oito (G-8) entre seus países-membros (Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá, Rússia e Japão), cinco nações emergentes (Brasil, China, Índia, México e África do Sul), além de Austrália, Indonésia e Coréia do Sul."Apoiamos uma visão compartilhada para uma cooperação, que inclui uma meta global a longo prazo para a redução das emissões", disseram num comunicado os líderes dos 16 países, que emitem cerca de 80% do gases responsáveis pelo efeito estufa.A nota não apresentou, no entanto, datas ou números específicos sobre quanto os países ricos e as nações em desenvolvimento deveriam cortar das emissões. O G-8 recomendou ontem um corte de 50% das emissões dos gases poluentes até 2050, mas pressionou os países em desenvolvimento a se juntarem no esforço. As informações são da Dow Jones