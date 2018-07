Nada a esconder

Busca de equilíbrio entre estética e função. Apego à inovação. Rejeição a tudo o que é - ou possa parecer - supérfluo são atitudes que bem poderiam estar no DNA do jovem arquiteto Gabriel Kogan: um filho de arquitetos imerso, desde a infância, em um mundo povoado por edifícios e museus, plantas e óleos. "Quando eu era pequeno, nossas viagens eram um entrar e sair sem fim de prédios. À época não entendia porquê, mas, claro, um dia isso acabou vindo à tona", conta.

A decisão pela arquitetura, porém, só aconteceu momentos antes da inscrição para o vestibular. "Pensava em me tornar jornalista. Não sei como eu me sairia no jornalismo, mas adoro o que faço. É muito forte a emoção de ver suas ideias tomarem forma", afirma ele, que atua hoje na equipe criação de um dos escritórios mais respeitados do País, o studiomk27, de seu pai, o também arquiteto Marcio Kogan.

Uma atuação de pouco mais de três anos, mas que já lhe rendeu projetos de casas e edifícios públicos. Uma linha de móveis semiartesanais de madeira e também alguns interiores, como o projeto deste apartamento com cerca de 90 m² de área, originalmente com dois dormitórios, construído entre as décadas de 40 e 50, em uma alameda dos Jardins.

"Vejo esta reforma como um trabalho de arqueologia urbana. Não existiam plantas nem registros das instalações. À medida que mexíamos no apartamento, íamos descobrindo tubulações, conduítes, estruturas. O projeto nasceu de uma clara intenção, mas também da realidade encontrada no local." Segundo ele, foi o desenho original do imóvel que determinou grande parte das soluções. Para atender às necessidades de trabalho e moradia de seu jovem proprietário, Kogan teve de demolir grande parte da construção existente.

Optando por esconder o mínimo possível, o arquiteto decapou uma parede, deu o mesmo tratamento a vigas e pilares e acabou fazendo de seus vestígios uma das premissas básicas do projeto. "Deparei com a delicada tarefa de equilibrar orçamento pequeno e soluções fora dos padrões. Desenhei o tubo de exaustão de aço polido, a bancada de silestone, o piso de placas de fórmica", enumera. Soluções exclusivas, sem dúvida, que têm lá seu preço. "Em se tratando de construção tudo o que sai do convencional custa caro. E esse caso não fugiu à regra."

Só o essencial. O apartamento hoje se resume a praticamente um único espaço central onde diversas funções coexistem sem compartimentação. Uma mesma mesa, por exemplo, funciona como apoio para refeições e também para um terminal de computador. Levando oito meses para ser concluída, a reforma se desenvolveu a partir de dois eixos centrais: uma ilha, que define a zona de preparação de alimentos e direciona o acesso à área de serviço, e uma grande parede central - na realidade, um armário - que separa o living da área íntima, agora formada por um único dormitório e banho. Ambientes, deliberadamente, reduzidos ao que for essencial.

"Acredito que um design limpo é condição determinante para se criar um lugar atemporal", afirma Kogan. Para mobiliar os interiores do apartamento, ele lançou mão de um delicado mix de móveis: de um lado, clássicos dos anos 50, como a poltrona Charles Eames e as luminárias de papel criadas por Isamu Noguchi; de outro, peças de desenho contemporâneo, como o banco Madeira, do studiomk27, a mesa desenhada pelo próprio arquiteto e produzida com retalhos de madeira de lei e também um elegante sofá, de linhas bem definidas, da Decameron.

"Ao brutalismo dos revestimentos procurei contrapor um mobiliário, antes de tudo, confortável. Afinal, trata-se de uma casa e deve ser vivida como tal", resume ele sobre sua mais recente incursão nos domínios do design de interiores. "Todos os demais objetos foram escolhidos por ele em função de seu valor afetivo: de um simples abajur, uma lembrança de infância do morador, ao grande óleo de Gregório Gruber, uma herança de família que reina soberana no quarto."

Assumindo, porém, sua intenção inicial de ser bem mais radical em relação à disposição dos móveis e equipamentos - "pretendia romper com qualquer ordem tradicional, adotar peças intercambiáveis, que poderiam se comportar como assentos ou superfícies de apoio" -, Gabriel se diz convencido de que o melhor lugar da casa para se posicionar a TV é mesmo diante de um grande e confortável sofá. "Ele me convenceu. E disso não tenho mais a menor dúvida."

Simplicidade formal

O studiomk27 foi fundado na década de 80 pelo arquiteto Marcio Kogan. Adotando uma dinâmica particular de atuação, cada arquiteto participa de todas as etapas dos projetos sob sua coordenação, coassinando sua autoria. Entre eles, Gabriel Kogan, no escritório desde 2008. Reconhecido pela simplicidade formal de seus projetos, o estúdio conquistou diversos prêmios internacionais, entre eles, o Wallpaper Design Awards e o LEAF Awards, e foi duas vezes finalista do World Architecture Festival, um dos principais do setor. Em sua última edição, pela casa Gama Issa, no interior do Estado, que tem coautoria do jovem Kogan.

(FOTOS: DIVULGAÇÃO)