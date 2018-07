Nada de ódio, só o coração vencerá

O mundo melhor que tanto desejamos desde sempre e que quanto mais ardemos no passado para vê-lo realizado, mais nos desanima atualmente a perspectiva que temos pela frente, esse mundo melhor ainda precisa de nosso sangue, suor e entusiasmo. Por isso há tanto interesse em nos desanimar com a perspectiva de que o crime pode vencer as instituições e de que nada se pode fazer para superar isso. A desunião é a mãe do desânimo, nada mais eficiente nesse sentido do que você estar coberto de dívidas e com o tempo todo tomado para honrar seus compromissos. Parte a coração reconhecer quanto fomos enganados, quanto nos deixamos enganar, mas desistir seria entregar o ouro ao inimigo. Nada de ódio, nada de rancor, apenas o ardor do coração vencerá.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Sacrifício é tudo que se faz em nome de uma causa maior, algo que não pode ser explicado, mas no qual a alma aposta todas as suas fichas e luta a favor do movimento. Sacrifício é tudo que é pedido de você atualmente.

TOURO 21-4 a 20-5

Pense um pouco,

que sabor teria a vitória que não pudesse ser compartilhada com outras pessoas? Com quem você a celebraria? Não há solidão maior ou mais profunda do que a da vitória que não pode ser compartilhada.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada pior do que

viver tendo ótimas ideias, mas nunca atrever-se a experimentá-las! Com certeza, sempre haverá mais ideias do que realizações, mas esse desequilíbrio precisa ser balanceado de tempos em tempos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A vida dá o que pensar, com certeza. A complexidade do panorama e a impossibilidade de encaixar os acontecimentos, relacionamentos e ingredientes dentro do esquema lógico da mente acaba dando o que pensar.

LEÃO 22-7 a 22-8

Todas as propostas que dividirem benefícios, mas tornarem os riscos exclusividade de uma ou de outra parte são um atentado contra a verdade dos relacionamentos ou parcerias. Todo relacionamento deve ser justo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quem está com a razão? Quem pensar que a razão é toda sua atirará a primeira e todas as demais pedras! É assim que as pessoas se comportam com máxima naturalidade, mas é por isso, também, que o mundo está como está.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nutra e proteja seus melhores sonhos, porque eles alimentam os desejos que fazem seu coração arder de vontade de realizá-los. Nutra e proteja os sonhos, mas não esqueça que somente a realização concreta será satisfatória.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Inúmeros projetos podem ser colocados em marcha na atualidade, mas nada acontecerá por si só, tudo precisa de sua intervenção direta, de suas mãos coordenadas com sua mente fazendo as coisas acontecer.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Cada pessoa ocupa seu lugar no Universo e é útil dentro de certas circunstâncias, enquanto inútil no meio de outras. Busque sua turma, busque rodear-se de circunstâncias onde sua presença seja útil

e benéfica.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quaisquer talentos que não forem postos em prática vão

se transformar em entidades indigestas da alma, que consumirão recursos e vitalidade sem dar nada em troca. Todo talento deve ser experimentado.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Antes de sua alma se perder no labirinto dos dilemas e dúvidas ela tinha sido iluminada pelo clarão intuitivo, que informava o melhor caminho. Porém, quanto durou esse clarão? Certamente, não

o suficiente.

PEIXES 20-2 a 20-3

A tranquilidade ansiada para finalizar o que tem em mente não virá, você terá de fazer tudo dentro das limitações atuais. Isso não significa sofrimento, mas a oportunidade de você demonstrar sua verdadeira fibra.