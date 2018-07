Nada de pão com mortadela (e as longas filas do mezanino) pela Casa das Ostras. Ali, você come ostras fresquinhas (R$ 4, cada), espetinho de camarão (R$ 10) e ovas de peixe (R$ 8). Para beber, chope Brahma (R$ 6, o claro). Caso não queira as opções do cardápio, compre seus frutos do mar na banca em frente, a Ki-Peixe, e por R$ 20 eles preparam sua escolha na hora. R. A, Box 33. 9h/18h.