Nada deterá o avanço da verdade que libertará nossa humanidade e descortinará o panorama de beleza que é a Vida. Contudo, é esse avanço inexorável o que provoca reações iradas da parte dessa facção de nossa espécie que não quer ver a liberdade reger a civilização e ainda tem força suficiente para provocar problemas e tumultos. Porém, força não é poder e ninguém que esteja lutando a favor do avanço da luz deve fazê-lo com raiva, mas com o coração munido de compaixão, inclusive por aqueles que mereceriam repúdio. Nada deterá o avanço da verdade que liberta, por isso, que razão haveria para usar as mesmas armas raivosas e odientas dos que pretendem deter este avanço? Nenhuma! A divina indiferença desintegrará os autoritários anacrônicos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Afirme seus direitos e prerrogativas, mas faça isso com a maior elegância possível, para que não fique dúvida alguma do que lhe é verdadeiramente merecido. Qualquer conflito diminuiria o impacto de suas exigências.

TOURO 21-4 a 20-5

Boas conquistas foram feitas no passado, mas isso precisa ser superado, porque o futuro trará consigo questões bastante diferentes das conhecidas. Tentar administrá-las de acordo com o que você conhece seria um erro.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Em vez de perder tempo explicando o inexplicável, dedique-se de forma prática a resolver todas as questões que surgirem, sem pedir ajuda nem palpite a ninguém, apenas experimentando o que a sua intuição informar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sugestões, palavras ou imagens podem ser perturbadoras, mudando o humor para o resto do dia. Isso é inevitável, mas não letal, pois você pode dedicar-se a dominar sua mente e imaginar o que for de seu agrado.

LEÃO 22-7 a 22-8

A tensão é muito forte, mas não poderia ser resolvida através de atitudes agressivas, porque as mesmas complicariam ainda mais a situação. Seria melhor encontrar algo para fazer, algo que queimasse bastante adrenalina.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Há conflitos justos e injustos também. Você sempre deve ter isso em mente quando começar a perceber que o tom da conversa logo levaria ao conflito. Conflitos injustos consomem recursos preciosos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Apesar de ser possível que seus atos sejam próximos da perfeição, sempre haverá por perto um espírito de porco disposto a criticar e achar algo errado na situação. Em nome da eficiência, faça tudo com discrição.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O fortalecimento da ambição é um bom sinal, mas traz consigo a necessidade de reformular a vida cotidiana para adaptar-se a um período de maior esforço e luta. A ambição é boa, mas provoca contratempos e tensão.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Melhor seria ter independência absoluta para engajar-se em qualquer aventura nova. Porém, há compromissos e deveres que não poderiam ser abandonados impunemente, porque estruturam a base de sua própria vida.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Conheça suas fraquezas para fortalecer-se. Se você não as conhecer, alguém com espírito mais astuto acabará se antecipando e assim se configurará a situação em que os adversários tirarão vantagem dessas fraquezas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Iniciar uma briga é fácil, difícil é concluí-la, inclusive porque raramente alguém é vencedor numa contenda. É isso mesmo, nunca haverá vencedores nem vencidos em nenhuma briga, porque as pessoas ficam no mesmo nível.

PEIXES 20-2 a 20-3

A timidez é ambição às avessas, pois de tanto pretender chegar longe e mostrar serviço a alma sente que tudo seria areia demais para seu caminhãozinho e, assim, se retrai e decide ficar aquém do que ela mesma deseja.