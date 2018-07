Nada está descartado, diz Alckmin sobre ataque a filho O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 4, que nenhuma hipótese envolvendo a abordagem criminosa ao carro de seu filho, no último domingo, 2, foi desconsiderada. "A Secretaria de Segurança Pública está investigando todas as hipóteses, nada está descartado", disse o governador, ao falar com jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, após a assinatura de convênio entre a Prefeitura e o governo estadual para a construção de 30 mil moradias destinadas a famílias de baixa renda da cidade de São Paulo.