Nada se cria, tudo se copia

Já ouvi isso tantas vezes em início de temporada e esta não será diferente. A diferença é que, entre todos os carros com bicos semelhantes ao da Red Bull, aparece também o da Ferrari, habitualmente alvo de cópias. Tudo o que se viu até agora são semelhanças, nada que venha a ferir o direito de propriedade intelectual de um projeto. E tem mais: de nada adianta criar um carro que siga um conceito bem-sucedido se não houver competência para desenvolver este carro no decorrer da temporada, especialmente na primeira metade do ano.

É aí que a presença de Schumacher vai ser importante para a Mercedes, uma nova equipe que dá o seu primeiro passo na F-1 com a responsabilidade de dar sequência à temporada vitoriosa da Brawn, sua antecessora. A pressão é grande. O presidente da Daimler, Dieter Zetche, não esconde que o programa só será mantido enquanto a equipe tiver potencial para ganhar corridas. Se não for assim, não há razão para se investir na F-1. É a opinião nua e crua de um executivo que está desembarcando em um porto recentemente abandonado por Honda, Toyota e BMW, e que levou a Renault a dividir a responsabilidade com sócios investidores para não cair fora.

O tempo em Jerez de La Frontera não vem ajudando. Em seis dias de testes, as equipes tiveram apenas alguns momentos de pista totalmente seca, o que levou a Ferrari a defender a realização da pré-temporada do ano que vem no Oriente Médio. Para a Ferrari, a mudança faz todo sentido porque este ano a marca inaugura o seu parque temático em Abu Dhabi. Com a pista de Jerez sempre molhada, o novíssimo RB 6 da Red Bull ainda não mostrou o que é. Mas já dá a ideia de que vai estar na briga com Ferrari, McLaren, Mercedes e quem mais tiver bala na agulha. Sauber e Toro Rosso têm sido as surpresas. Ontem foi a vez de Rubinho Barrichello aproveitar as dificuldades de uma pista bem molhada, para fazer a Williams sorrir com o melhor tempo do dia. Com a chegada das novatas Lotus e Virgin, agora já são 11 equipes treinando em Jerez. Só não apareceram ainda os carros da Campos e a USF1.

Quem está na torcida contra elas é a Stefan, equipe criada na Sérvia, que já contratou Kazuki Nakajima e promete fechar com Jacques Villeneuve. Mesmo sem vaga garantida, a Stefan quer levar seus carros para o circuito do Bahrein e convencer a F-1 de que é importante ter mais carros no grid e mais campeões na pista. Villeneuve seria o quinto piloto campeão, ao lado de Schumacher, Alonso, Hamilton e Button.