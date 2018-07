Nadador Ryan Lochte vai estrear como ator de TV

Ele vai interpretar a si mesmo na série colegial "90210", em outubro, disseram as produtoras na terça-feira. Vai cruzar o caminho dos personagens Naomi Clark (AnnaLynne McCord) e Max Miller (Josh Zuckerman), num hotel de praia onde o casal tenta reconstruir seu conturbado relacionamento.

"Quando soubemos que Ryan Lochte estaria por aí e que poderia aparecer em ‘90210', sentimos que havíamos ganhado uma medalha de ouro", disseram as produtoras executivas Patti Carr e Lara Olsen em nota.

"Pena que o episódio não fosse num evento de surfe, assim poderíamos colocá-lo na água, mas ele merece um pouco de descanso em terra firme", acrescentaram.

Lochte, ganhador de dois ouros em Londres, tem recebido muitas ofertas de Hollywood nas últimas semanas. Na semana passada, ele informou que vai se mudar da Flórida para Los Angeles, e que adoraria participar de algum concurso de TV, como "Dancing with the Stars" ou "The Bachelor".

Solteiro, o nadador chamou a atenção nas redes sociais por causa do aparelho dentário reluzente, da rivalidade amistosa com Michael Phelps e por causa da sua beleza, que motivou comparações dele com o galã de cinema Ryan Gosling.

O episódio com o nadador vai ao ar em 28 de outubro pela rede CW.

(Reportagem de Jill Serjeant)