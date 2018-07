Nadal atropela Delbonis e enfrenta Berlocq em semifinal do Aberto da Argentina

O espanhol, que caiu para a quarta colocação no ranking mundial depois de sua derrota para o italiano Fabio Fognini, no Rio de Janeiro, enfrenta o argentino Carlos Berlocq na segunda semifinal deste sábado de olho em seu 65º título e no recorde de 46 troféus de Guillermo Vila.

Nadal, que conheceu sua primeira derrota em 53 semifinais no saibro no Aberto do Rio, na semana passada, vibrou com seu punho fechado na véspera depois de vencer um rali soberbo no quinto game do segundo set e novamente quando o argentino mandou a bola para fora no segundo match point.

"Para mim, foi muito importante chegar à semifinal aqui na Argentina", falou Nadal, que superou Delbonis com uma atuação impressionante de apenas uma hora e quatro minutos.

"Agora, o próximo passo é alcançar a final para melhorar... do Rio de Janeiro na semana passada e espero fazer isso", acrescentou Rafa em entrevista ainda na quadra após a partida no Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Juan Monaco, campeão em 2007, enfrenta o vencedor do torneio em 2011, Nicolas Almagro, em outra semifinal Argentina-Espanha.