Nadal tira título de Federer em final épica em Wimbledon Rafael Nadal acabou com o reinado decinco anos de Roger Federer em Wimbledon, neste domingo, com avitória por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 e 9-7, em uma das finais maisdramáticas já vistas no All England Club. Nadal, de 22 anos, sobreviveu à incrível recuperação deFederer para se tornar o primeiro espanhol a vencer o GrandSlam na grama desde Manuel Santana, em 1966. Ele também é o primeiro tenista desde Bjorn Borg, em 1980,a conquistar o título no Aberto da França e em Wimbledon nomesmo ano. Depois de duas interrupções por causa da chuva, os tenistasretornaram à quadra pela terceira vez já com a luz naturalacabando rapidamente e numa final tensa a partida acabou comNadal se jogando ao chão no fundo de quadra depois que Federercolocou uma bola na rede de forehand. "É impossível explicar o que senti naquele momento, vencermeu torneio favorito é um sonho", declarou Nadal após escalar aarquibancada em meio à torcida para abraçar sua família. "Ele ainda é o número 1, ele ainda é o melhor, ele temcinco títulos aqui, agora eu tenho um", disse o espanhol arespeito de Federer. A derrota colocou um ponto final em seis anos deinvencibilidade de Federer na grama, passou por cima de 65partidas e acabou com as esperanças do suíço de superar oscinco títulos consecutivos de Bjorn Borg em Wimbledon. Federer aceitou a derrota como um verdadeiro campeão. "Eu tentei de tudo", disse o jogador de 26 anos aostorcedores, com a noite quase que tomando por completo a quadracentral. "Rafa merece ser campeão, ele simplesmente jogou demaneira fantástica", disse. "Isso não torna tudo mais fácil, mas eu esperava pelo pior.O pior adversário na melhor quadra. Foi uma alegria jogar aquinovamente. É uma pena não ter vencido, mas eu volto no próximoano." CONDIÇÕES DIFÍCEIS A final foi atrasada em meia hora por causa da chuva equando a batalha começou foi o número 2 do mundo, Nadal, queentrou em quadra com tudo. Ele quebrou o saque de Federer logo no segundo game do set,quando o suíço errou um backhand devido ao forte vento. Nadal, então, focou suas jogadas no backhand de Federer e aestratégia se mostrou eficaz, já que o suíço não conseguiuaproveitar as várias oportunidades que teve de voltar ao jogo. Federer teve dois break points quando Nadal servia para oset em 5-4, mas falhou na hora de fazer o ponto e jogou umabola na rede de backhand, dando ao espanhol a vitória noprimeiro set. Nadal se viu com 4-1 contra no placar no início do segundoset, quando o jogo de Federer começava a voltar ao seu melhor,mas ele devolveu a quebra no sétimo game com uma passada debackhand. De volta ao jogo, Nadal forçou novamente no saque deFederer e quebrou novamente, abrindo uma vantagem de dois setse mandando o suíço completamente desapontado para sua cadeira. Nadal parecia estar prestes a vencer a partida no terceiroset quando estava 3-3 e Federer sacava com a desvantagem de0-40, mas o campeão achou um caminho com seu saque para sair doproblema. Federer voltou após a primeira interrupção por causa dachuva mais positivo e controlou totalmente o tiebreak, com doisgolpes de forehand, e fechou o terceiro set com um ace. Por duas vezes Federer demonstrou uma enorme determinaçãoquando sacava para permanecer vivo na partida em 4-5 e 5-6 noquarto set, antes de, mais uma vez, ir para o tiebreak, quedeixou a torcida tensa, sentada na beirada de seus assentos. Nadal tinha a vantagem de 5-2, mas o nervosismo fez com queele cometesse dupla falta. Ainda assim o espanhol conseguiumatch point em 7-6, mas Federer salvou novamente com um saqueindefensável. Federer enfrentou outro match point em 8-7, dessa vez comNadal no saque. Novamente, ele de forma brilhante conseguiu umimpressionante backhand na linha. Quando ele fechou o tiebreak em 10-8 um canto no estilo dosjogos de futebol ecoou em toda quadra central para os doisjogadores. A chuva interrompeu o jogo novamente quando estava 2-2 noset decisivo e quando os jogadores retornaram a platéia veioabaixo. Ambos tenistas se recusavam até mesmo a piscar, mas foio suíço quem balançou no 7-7. Federer salvou mais um match point com uma devoluçãosensacional, mas Nadal não iria desperdiçar a chance de sercampeão em Wimbledon.