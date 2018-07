Namorada de Nem é presa por associação ao tráfico de drogas no Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Foi decretada na noite desta sexta-feira, 25, a prisão da namorada do ex-chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, o Nem. Danúbia de Souza Rangel, de 27 anos, foi encontrada nesta tarde por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em uma casa na Estrada da Gávea, a partir de denúncias anônimas. Ela foi levada para a 15ª DP (Gávea), onde prestou esclarecimentos. Depois de ser ouvida, ela foi presa sob suspeita de associação para o tráfico de drogas.

Na manhã de quinta-feira, 24, o traficante Robson Silva Alves Porto, apontado pela polícia como braço direito do Nem, foi preso por policiais civis em uma casa em Realengo, próximo à Vila Vintém. Robson é conhecido pelo apelido de "99" e atuava como uma espécie de "gerente" na Favela do Vidigal. Ele é conhecido por ser violento, participando de torturas a moradores e esquartejamento de corpos na favela.

Nem foi preso no dia 10 deste mês em uma abordagem policial. Em seguida, uma operação de ocupação da comunidade apreendeu mais de cem armas.

Fuga. A ação mais ousada atribuída a Nem foi a invasão do Hotel Intercontinental, vizinho ao morro, durante uma fuga de um baile funk, em agosto de 2010. Na ocasião, 35 pessoas foram feitas reféns. Sete meses antes, para escapar de vez de um cerco policial, Nem tentou forjar a própria morte. Um enterro chegou a ser organizado, mas o plano acabou descoberto pela polícia.

Texto atualizado às 22h30.