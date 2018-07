Namorada de Nem é transferida para presídio em Bangu A namorada do ex-chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Danúbia de Souza Rangel, de 27 anos, foi levada neste sábado para a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.