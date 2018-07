Namorada é suspeita de matar aposentado A Polícia Civil vai pedir a prisão temporária de Gisele Reis Carrilho, de 29 anos, principal suspeita do sumiço do aposentado Marcos Sidlauskas, de 64 anos. Ele desapareceu em agosto, dois meses após sair de casa, no Planalto Paulista, para morar com ela em Embu-Guaçu, Grande São Paulo. Um corpo com as mesmas características foi encontrado em outubro. A exumação feita ontem apontou que há 90% de chance de que seja Sidlauskas. Gisele nega a acusação.