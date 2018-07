Namorado de jovem executada em MS recebeu ameaças Jacson Generoso, namorado da estudante Thamires de Paiva Miranda, executada com três tiros de fuzil depois de brigar com uma colega de sala, recebeu ameaças de morte. O rapaz, que estava com a jovem quando ela foi morta, saiu de casa e está escondido com amigos. Ontem, muito abalado, ele compareceu ao enterro da namorada. O principal suspeito do crime, Thiago Sacramento Santana, namorado de uma colega de Thamires, foi indiciado hoje por homicídio. Ele nega o crime, que aconteceu na quarta-feira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.