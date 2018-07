Nanopartículas afetam metabolismo de peixes Pesquisadores suecos mostraram que nanopartículas de plástico são capazes de entrar na cadeia alimentar aquática e afetar o metabolismo e o comportamento de peixes. O estudo, publicado na revista científica PLoS One, mostrou que as nanopartículas diminuem a capacidade de reprodução dos peixes, além de afetar seu peso e os níveis e distribuição do colesterol.