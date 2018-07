'Não abandonarei a Igreja', diz Bento XVI

Há quatro dias do fim de seus quase oito anos de pontificado, o papa defendeu sua decisão, que justificou citando problemas de saúde. "O Senhor está me chamando para subir a montanha, para me dedicar ainda mais à oração e à meditação", disse o alemão de 85 anos.

"Mas isso não significa abandonar a Igreja. Na verdade, se Deus me pede isso, é precisamente para que eu possa continuar a servir com a mesma dedicação e o mesmo amor que eu demonstrei até hoje", continuou.

Ele também afirmou que seu recolhimento era uma maneira de servir à Igreja "de uma forma mais adequada à minha idade e às minhas forças". / REUTERS