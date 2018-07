'Não concordo em demonizar Sarney', diz Dilma

"Não concordo em demonizar o presidente Sarney e responsabilizá-lo por toda esta crise. Não concordo com o tratamento desequilibrado que dão ao presidente Sarney", disse Dilma no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória do governo.

Sarney foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira e deixou o CCBB sem dar entrevistas.

Na quinta-feira, Lula procurou convencer a bancada do PT de que a aliança com o PMDB de Sarney é essencial para manter a governabilidade. O PMDB também é cobiçado para apoiar a candidatura de Dilma à sucessão presidencial.

PSDB, DEM e PDT pediram o afastamento temporário de Sarney do comando do Senado.

(Reportagem de Fernando Exman)