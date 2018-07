Não confundir com o Cirque du Soleil, que estreia Quidam em São Paulo...

Dirigido pelo italiano Franco Dragone, o espetáculo foi estreado em 1996 e é o terceiro no repertório do grupo. Conta a história da garota Zoé, que se embrenha em um mundo imaginário repleto de sonhos e mágica para refugiar-se da solidão. São duas horas e meia (com intervalo), divididas em dez atos com o tradicional rigor técnico na execução de acrobacias e números circenses e um capricho visual de encher os olhos, que vai dos grandiosos cenários aos mais de 500 objetos usados em cena e os aproximadamente 250 figurinos.

Os números, aliás, mostram a grandiloquência de praxe que fez do Cirque Du Soleil um verdadeiro blockbuster: 2.600 lugares, 50 artistas de 15 nacionalidades (três são brasileiros) e estrutura de 20 mil m2, para levantar um espetáculo que já foi visto por 9 milhões de pessoas em 20 países. Há 14 anos rodando o planeta, Quidam é tido como uma das montagens mais teatrais da trupe. Quem viu o grupo nas outras passagens pelo Brasil pode esperar algo diferente, mas com o visual e a precisão de sempre.