''Não critico nem que a vaca tussa'', diz Dilma

"Vocês não vão conseguir me tirar aqui uma crítica ao presidente Lula, nem que a vaca tussa", afirmou a ministra, ao ser questionada pelo "Estado" sobre sua situação de ex-presa política.

"Compartilho da posição do presidente Lula não só sobre Cuba, mas sobre toda a política externa", afirmou Dilma. "Não somos submissos e não estamos com um pires na mão pedindo US$ 14 bilhões de empréstimo ao FMI (Fundo Monetário Internacional), mas estamos emprestando", provocou a petista.

Antes, a ministra, que participava de uma coletiva com jornalistas, tentou por três vezes contornar o assunto. Primeiro, disse que é favorável à política externa adotada pelo governo brasileiro, depois comentou a posição brasileira quanto à crise do gás envolvendo o governo de Evo Morales.

Indagada, então, sobre sua condição de ex-detenta e se ela sabia que se tratava de presos políticos cubanos, a ministra disse: "Acho que são presos, se são presos maus ou bons, eu acho que são presos."