''Não daremos espetáculo, mas venceremos''

O corintiano anda desconfiado. O time ainda não repetiu a escalação e está decepcionando em campo com fracas apresentações. Pior: os dois próximos jogos da Taça Libertadores serão fora de casa - amanhã, diante do Independiente de Medellín, em Bogotá, e na semana que vem, em Assunção, contra o Cerro Porteño -, o que aumenta o temor. Mais velho do grupo, com 36 anos, e acostumado à pressão, o lateral-esquerdo Roberto Carlos tenta tranquilizar o torcedor e transmitir qual é o sentimento dos jogadores para os confrontos: "Para a gente é Copa do Mundo."

Roberto Carlos participou, ao lado de Ronaldo, dos três últimos Mundiais com a seleção (o Fenômeno ainda esteve no grupo de 94) e sabe o peso de disputar uma competição importante. Sua experiência está ajudando a definir o espírito com que o time vai encarar os duelos longe de casa. "Precisamos somar quatro pontos nos dois próximos jogos e não iremos a Bogotá para ficar atrás. O Corinthians tem de ser ofensivo sempre e não faltará motivação, raça, vontade de vencer", disse, revelando o teor de uma conversa fechada entre o grupo.

No papo, Mano Menezes pediu mais empenho dos jogadores. Na verdade, resolveu motivá-los mostrando que todos podem jogar mais. "O torcedor pode ficar tranquilo, pois aqui existem jogadores experientes e todos vão lutar, correr. Não daremos espetáculo, mas o futebol será suficiente para vencer e convencer", afirmou Roberto Carlos. "Todos podem melhorar, eu, o Ronaldo, o Felipe, o William... E isso é a mentalidade de quem quer vencer. Na hora das dificuldades, os mais experientes vão colocar o companheiro nas costas e ir embora."

A confiança é grande em conquistar bom resultado contra o Independiente. Nem a altitude de 2.647 metros de Bogotá parece assustar. "Para quem já jogou em La Paz (3.660 metros) isso não é nada." Com a seleção, Roberto Carlos e Ronaldo já enfrentaram as dificuldades dos países da América do Sul. Há dez anos, defenderam o Brasil contra a Colômbia, em Bogotá (empate por 0 a 0).

Sempre ligado ao que ocorre no futebol, o lateral garante saber tudo do Independiente. "Acompanho tudo, só não sei quanto foi o jogo deles no fim de semana. Sei que é um time rápido, perigoso, mas que não vem fazendo muitos gols", analisou. "Com nossa qualidade, temos boas chances de ganhar."

O camisa 6 só pede uma arbitragem um pouco mais madura. Na estreia do time, contra o Racing, no Pacaembu, o desconhecido boliviano Raúl Orozco foi mal, de acordo com Roberto Carlos. "Com árbitros menos experientes, a gente fala na cabeça dele e ele se complica um pouco."