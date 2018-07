Não é feitiçaria

da arte com a tecnologia volta à cidade com a

Mostra 3M de Arte

Digital. A artista Giselle Beiguelman é a curadora da terceira edição do evento, que abre nesta

4ª (15). Entre as 15 obras expostas, estão trabalhos de artistas multimídias consagrados, como Lucas Bambozzi, Gisella Motta e Rejane Cantoni. Um dos destaques é o trabalho do coletivo Cia. de Foto, que homenageia o cineasta Glauber Rocha. Junto com imagens feitas a partir de fotogramas de 'Terra em Transe' (1967), eles expõem áudios distorcidos e retrabalhados do filme. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201 (entrada pela R. Coropés), Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 4ª (15). Grátis. Até 16/9.