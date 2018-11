'Não é metideza. Minha filha estuda, almoça e janta por R$ 290'

Maria de Lourdes da Conceição Santos, empregada doméstica

"Não é 'metideza', é necessidade. Eu trabalho como empregada doméstica o dia todo. Meu marido é coletor de lixo e também passa o dia fora. Pagar a escola para a Gecielle foi a melhor opção. Se fosse na escola do governo, só teria meio período. E no outro? O que eu faria? Com essa coisa de pedofilia, tenho medo de deixar com vizinhos. Ela é pequena demais, tem 6 anos. Na particular, por R$ 290, minha filha passa o dia, almoça e janta. É claro que é um valor bem alto para as nossas condições, mas eu divido a conta com meu marido e a gente tenta tirar de outras coisas, como diminuir a conta do supermercado. Mas vale a pena.

Fico feliz porque é a primeira vez que consigo pagar. Com meus dois outros filhos, não pude. A situação era muito pior. Na escola pública onde eles estudam já teve tiroteio. Na da Gecielle não tem nada disso e ela ainda aprende mais, tem lição de casa e tudo."

