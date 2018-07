Não é prudente votar royalties em período eleitoral, diz Chinaglia

O líder esteve reunido nesta manhã com líderes da base do governo e acredita que a proximidade do segundo turno das eleições municipais, que ocorrerá no dia 28 deste mês, pode contaminar a discussão de temas polêmicos --caso do projeto dos royalties-- e diminui o número de deputados na Casa, já que os parlamentares estão envolvidos nas campanhas.

"Não é prudente, num período deste que antecede a antessala do segundo turno das eleições, pautar qualquer matéria com esse grau de complexidade", disse o líder a jornalistas, quando questionado sobre a possibilidade de o projeto dos royalties ser pautado para esta semana.

"Então eu acho que não só royalties, mas qualquer matéria com essa relevância, é prudente que a gente retome após as eleições", acrescentou. "Até porque... há uma diminuição discreta do número de parlamentares, inclusive presentes na Casa."

Na quarta-feira passada, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), afirmou que o projeto poderia entrar na pauta desta semana, uma vez que não há medidas provisórias a serem votadas, que normalmente têm prioridade de votação.

Segundo o líder do governo, o projeto não está pautado para esta semana.

O projeto que redefine a distribuição dos royalties entre os entes federativos, aprovado em outubro de 2011 pelo Senado e desde então em tramitação na Câmara, provoca embates entre as bancadas dos chamados Estados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, e os não produtores da commodity.

Representantes dos Estados produtores criticam o projeto sob o argumento de que reduz o volume de recursos a que teriam direito.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)