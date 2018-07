Não é questão de segurança, diz Aécio sobre 'rolezinhos'

Aécio classificou os "rolês" como fenômeno novo e afirmou "que o diálogo sempre é extremamente importante". Questionado sobre a posição do governo federal em relação ao tema, Aécio disse achar "saudável que pelo menos eles percebam aquilo que esta acontecendo no País". De acordo com Aécio, a reação do governo federal tem sido sempre reativa. "Nós temos no Brasil historicamente um governo federal que reage, que não planeja e não percebe aquilo que vem acontecendo no Brasil", afirmou.

Apesar de não relacionar os ''rolezinhos'' com a questão da segurança pública, o senador aproveitou para fazer críticas ao governo federal nesta área. "Esse é um governo que lava as mãos, que coloca sobre o ombro dos Estados principalmente a responsabilidade total da questão da segurança pública", disse. "É um improviso permanente, o governo lava as mãos como se vivesse em outro país", repetiu.

Segundo Aécio, não há transferência planejada do Fundo Nacional de Segurança para Estados e municípios. "Ninguém sabe com quanto vai contar ao longo do ano". De acordo com o senador, apenas 10,5% do fundo penitenciário, nos últimos três anos, foi executado. "87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil vem dos Estados e municípios e apenas 13%, da União." Para o tucano, o governo petista "até hoje não atuou no sentido de apoiar os Estados com recursos, mas, sobretudo com inteligência e planejamento", afirmou.