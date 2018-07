''Não é só dar espaço para os emergentes''

"Nós europeus estamos prontos para abrir espaço para os emergentes no FMI, mas queremos que também haja mudanças na governança e no conselho do Fundo." Essa é a posição de José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, que está em Pittsburgh participando da cúpula do G-20 e falou com exclusividade ao Estado. A seguir, trechos da entrevista.

Os Brics reivindicam uma transferência de 7% das cotas do FMI dos países ricos para os emergentes. Isso implicaria perda de poder para alguns países europeus. Qual sua posição a respeito?

Em primeiro lugar, preciso dizer que essa é uma decisão de cada país, não da Comissão Europeia. Mas dito isso, nós estamos prontos, como europeus, para aceitar um maior papel das economias emergentes no FMI, mas isso não deve ser feito só por meio das cotas, precisa ser abordado também pelo conselho da instituição, votos. É aqui que estamos na negociação. Nós estamos prontos para dar lugar aos emergentes, eles merecem mais representação, mas é preciso olhar para outros ângulos de governança, o conselho, os votos.

Os EUA teriam de abrir mão de seu poder de veto no Fundo?

Sim, nós precisamos examinar questões como essa, do direito a veto. Nós abrimos mão de participação se houver reforma do sistema de votos. Não é só uma questão de cotas, precisamos examinar a composição do conselho, nomeação do diretor-gerente, votos. Aliás, nesse último aumento de capital do FMI, a União Europeia é que fez a maior contribuição para o aumento dos recursos.

O sr. teme que se não houver decisões concretas aqui na cúpula, as reformas necessárias na economia global perderão o fôlego?

Sim, há um perigo real de se perder o fôlego e voltar aos maus hábitos. É bom ressaltar que a recessão ainda não acabou. E, na Europa, a principal preocupação é o desemprego. Por isso é prematuro suspender os programas de estímulo.

O sr. acaba de anunciar o novo sistema de regulação financeira na Europa. Nos EUA, as coisas estão andando devagar, e há risco de empacaram por causa da briga para aprovar a reforma da saúde.

Este de fato é um grande problema, por isso estamos exortando todos a agirem rápido. É do interesse de todos ter igualdade competitiva, não podemos ter distorções regulatórias. Para os bancos globais, é interessante ter sistemas comparáveis nos EUA, Europa e Brasil.

Focar em tetos para bônus em vez de desequilíbrios globais ou outras regulamentações financeiras não é uma atitude populista?

Eu não acho que essa é a cúpula dos bônus, acho que isso foi um problema de comunicação. E eu não acho que é populismo. É uma questão de legitimidade. As pessoas estão horrorizadas porque o dinheiro do contribuinte está indo parar no bolso dessas pessoas que causaram a crise.

Ainda há espaço para um acordo entre Mercosul e União Europeia?

Sim há uma possibilidade. Sempre dissemos que era importante concluir a rodada Doha, essa é nossa prioridade, mas isso não é contraditório.