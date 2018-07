Não é um chazinho O ritual Copper Kettle Serve (R$ 81) marca a inauguração da 'Embaixada Ketel One' no SubAstor. Você pode escolher entre três receitas - e nada de beber sozinho, todas são para quatro. O Diamond Vesper (foto) é feito com vodca, gin, vermute seco e bitter de laranja. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815- 1364. 20h/3h (6ª e sáb., até 4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos.